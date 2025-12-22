Un rayo incendió un quincho en Ramada Paso

Lunes, 22 de diciembre de 2025



El impacto alcanzó un complejo recreativo durante la tormenta. La rápida intervención evitó heridos y daños mayores en la localidad correntina tras lluvias que superaron los 210 mm.





Un rayo provocó ayer el incendio de uno de los quinchos del complejo recreativo Curuzú Jaime, en Ramada Paso, al norte de la provincia de Corrientes, en el marco de una tormenta que dejó más de 210 milímetros de lluvia. El hecho es relevante por la magnitud del fenómeno climático y por el riesgo que implicó para instalaciones públicas y personas, en una jornada marcada por alertas meteorológicas.



La localidad de Ramada Paso fue una de las más afectadas por el sistema de tormentas que atravesó la provincia, con precipitaciones intensas concentradas en pocas horas y actividad eléctrica persistente. Estos eventos se inscriben en una seguidilla de episodios de inestabilidad que impactan en distintas regiones de Corrientes, poniendo en evidencia la exposición de espacios recreativos y urbanos frente a descargas eléctricas y lluvias extremas.



Según informó el intendente Arturo Puyol, el incendio se originó por la caída directa de un rayo sobre uno de los quinchos del complejo. Las llamas fueron controladas gracias a la reacción inmediata del sereno del predio, la colaboración de vecinos y la intervención de los Bomberos Voluntarios, lo que permitió evitar la propagación del fuego al resto de las instalaciones. No se registraron personas heridas, aunque el daño material quedó limitado al sector afectado.



Las autoridades locales mantienen el monitoreo ante la continuidad de condiciones meteorológicas inestables y reiteraron la importancia de extremar precauciones durante tormentas eléctricas, especialmente en espacios abiertos y estructuras vulnerables. La evaluación de daños y las eventuales tareas de reparación dependerán de la evolución del clima en los próximos días.