El Sombrero bajo el agua: cayó 300 milímetros en tres horas y hay 250 familias afectadas

Domingo, 21 de diciembre de 2025

Un intenso temporal provocó una grave emergencia climática en la localidad, la más golpeada de la región. El municipio, junto a fuerzas de seguridad y Defensa Civil, coordina un amplio operativo de asistencia y evacuación preventiva.



La localidad de El Sombrero atraviesa una grave emergencia climática, luego de que un intenso temporal descargara aproximadamente 300 milímetros de lluvia en apenas tres horas, convirtiendo a este territorio en el más afectado de toda la región.



Desde la madrugada, la intendente Araceli Aponte encabeza y coordina un amplio operativo junto a Bomberos Voluntarios, Policía y Defensa Civil, trabajando de manera ininterrumpida para asistir a las familias damnificadas, realizar relevamientos y mitigar los efectos del avance del agua.



Las tareas se desarrollan de forma articulada con Bruno Loco, subdirector de Defensa Civil, quien se encuentra en el territorio supervisando la asistencia directa, el relevamiento de daños y la evacuación preventiva en los sectores más comprometidos.



Según los primeros datos oficiales, alrededor de 250 familias resultaron afectadas, principalmente en zonas rurales y parajes, donde el agua ingresó a viviendas y complicó seriamente la circulación. Los sectores más impactados son:

• Ahoma

• Albardones

• Rincón El Sombrero

• Campo Grande

• Arroyo Solís

• Paraje Santa Rosa



Desde el municipio informaron que el Gobierno de la Provincia de Corrientes, a través del gobernador y sus ministros, ya puso a disposición recursos humanos y materiales para acompañar la emergencia y reforzar el operativo local.



Las autoridades solicitaron a la población extremar las medidas de precaución, evitar circular por zonas anegadas y dar aviso inmediato ante situaciones de riesgo o personas aisladas.



El operativo continuará durante las próximas horas, con prioridad absoluta en la protección de la vida, la asistencia a las familias afectadas y la recuperación progresiva de las zonas dañadas.