Hallaron muerto en su casa a un soldado del Ejército Viernes, 19 de diciembre de 2025 La seguidilla de episodios trágicos, sumando tres muertes en cuatro días, generó alarma y profundo pesar dentro del ámbito castrense.



Un soldado voluntario del Ejército Argentino fue encontrado muerto en su casa, ubicada en el departamento de Las Heras, Mendoza. El hallazgo del cuerpo de Facundo Gabriel Lima se produjo durante las últimas horas del jueves y se investigan las causas del deceso.



De acuerdo con medios locales, el hecho registró este jueves cerca de las 17.30, cuando familiares de la víctima hallaron el cuerpo sin vida del joven en su vivienda y alertaron de inmediato al 911.



Tras el aviso, se hicieron presentes en el lugar efectivos de la Policía Científica junto con personal de la Oficina Fiscal N°1. De acuerdo a las primeras pericias realizadas en la escena, bajo la supervisión de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, no se detectaron signos de intervención de terceros.



En ese marco, la hipótesis principal apunta a un suicidio, aunque los peritajes siguen adelante con el objetivo de determinar con precisión cómo se produjo el fallecimiento.



Durante la tarde-noche, el Ejército Argentino difundió un comunicado oficial en el que manifestó su profundo dolor por la muerte del soldado y expresó su acompañamiento a los familiares en este momento de duelo.



A la vez, el texto indicó que "las autoridades del elemento donde el soldado cumplía funciones están a disposición para colaborar con todo lo que requieran las autoridades judiciales intervinientes".



El caso se da en un contexto particularmente delicado para la institución militar. Ocurre a pocos días del suicidio de un soldado en la Quinta de Olivos y del fallecimiento de un suboficial del Ejército Argentino, quien fue encontrado sin vida en el cuartel de Monte Caseros, en la provincia de Corrientes.



La seguidilla de episodios trágicos, sumando tres muertes en cuatro días, generó alarma y profundo pesar dentro del ámbito castrense.



