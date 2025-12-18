Prevención del dengue ante lluvias y circulación turística

Jueves, 18 de diciembre de 2025

Salud pidió intensificar el control del mosquito y el uso de repelente. La alerta apunta a prevenir brotes en un período de mayor movilidad.



El Ministerio de Salud Pública de Corrientes recomendó fortalecer las acciones de prevención contra el dengue ante la acumulación de agua tras las lluvias y el incremento de viajes propios de esta época, factores que elevan el riesgo de circulación viral en la provincia.



La advertencia se inscribe en la etapa de preparación interbrote que atraviesa el sistema sanitario provincial. Desde la Dirección General de Epidemiología se indicó que se intensificó la vigilancia de síndromes febriles para detectar de manera temprana un eventual inicio de brote, en un escenario regional donde persisten registros de casos. El dengue, transmitido por la picadura del mosquito Aedes aegypti, mantiene un patrón estacional asociado a condiciones climáticas favorables y a la movilidad de personas.



Las autoridades sanitarias señalaron que la acumulación de agua en recipientes domiciliarios puede convertirse en reservorio de larvas, por lo que insistieron en vaciar, limpiar y cubrir objetos como macetas, neumáticos y bebederos. También recomendaron el uso frecuente de repelente, especialmente para quienes viajen a zonas con circulación del virus. La enfermedad puede afectar a personas de todas las edades y, en algunos casos, evolucionar hacia cuadros graves, lo que incrementa la demanda sobre el sistema de salud.



De mantenerse las condiciones actuales, el Ministerio prevé sostener la vigilancia intensificada y reforzar las campañas de prevención comunitaria. En paralelo, continúa disponible la vacunación contra el dengue para personas de entre 15 y 59 años en centros habilitados de la capital y del interior, una herramienta que se suma a las medidas de control ambiental y protección personal para reducir el impacto de un eventual brote.



