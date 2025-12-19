Araceli Aponte gestionó carreras universitarias

Viernes, 19 de diciembre de 2025

La intendente de El Sombrero, Araceli Aponte, mantuvo una reunión con autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) con el objetivo de fortalecer la oferta educativa y generar oportunidades para los jóvenes.



El encuentro se realizó con el decano de la Facultad de Derecho, Dr. Mario Villegas, y contó además con la presencia del secretario de Asuntos Estudiantiles, Dr. Maximiliano Pérez, con quienes se dialogó sobre la posibilidad de acercar carreras universitarias al pueblo y facilitar el acceso a la educación superior.



Desde la gestión municipal se busca que los jóvenes puedan estudiar sin tener que dejar su lugar de origen, teniendo en cuenta las dificultades que muchas familias enfrentan por las distancias y los costos económicos.



“La educación es una herramienta clave para que nuestros jóvenes puedan quedarse en El Sombrero, estudiar y proyectar su futuro acá, cerca de sus familias”, expresó la intendente Araceli Aponte.



En ese sentido, remarcó: “Queremos un pueblo que crezca con oportunidades reales. Acercar la universidad es apostar al desarrollo, al arraigo y al futuro de nuestra comunidad”.



La Municipalidad de El Sombrero continúa trabajando en articulación con instituciones educativas para generar políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades y el crecimiento local.