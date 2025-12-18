Detuvieron a cinco policías que molieron a golpes a un detenido

Jueves, 18 de diciembre de 2025

Ocurrió en el interior provincial. La víctima acusa a los efectivos que también le tiraron agua caliente.



Cinco policías de Corrientes, que prestaban servicios en la comisaría Tercera de Santo Tomé, habrían sido apartados de la fuerza en el marco de la investigación que se lleva adelante en su contra, por una supuesta paliza que le habrían proporcionado a un detenido. Los efectivos, además, se encuentran detenidos por disposición del fiscal de Instrucción Facundo Cabral, tras una denuncia presentada por familiares de la víctima que fue identificada como Gonzalo Álvarez (33).



Según informan medios locales, todo se originó el domingo por la mañana cuando Álvarez se habría "retobado" para ser detenido durante un control de tránsito municipal. El hecho ocurrió frente a su domicilio ubicado en el paraje Atalaya.



En ese marco, los uniformados procedieron a reducirlo y posteriormente le subieron a un móvil policial para ser trasladado a la comisaría Tercera, en donde fue golpeado salvajemente e inclusivo le habrían arrojado agua caliente, como así también le negaron ser asistido en el hospital local a pesar de las lesiones sufridas. Además, trascendió que lo tuvieron sin comida y sin agua por el lapso de 24 horas.



Tras conocerse el aberrante episodio de violencia institucional , los integrantes de la División Asuntos Internos de la Policía de Corrientes, arribaron este miércoles a Santo Tomé a fin de iniciar las actuaciones correspondientes y determinar responsabilidades que le puedan caber a cada uno de los efectivos implicados.