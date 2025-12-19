Las alternativas para quienes eligen no cocinar en las Fiestas

Viernes, 19 de diciembre de 2025

Con la llegada de las fiestas de fin de año, muchas familias correntinas se enfrentan al dilema de cómo preparar una cena memorable sin pasar horas en la cocina. Cada vez más personas eligen la opción de comprar comida, permitiendo disfrutar de la celebración con sus seres queridos sin el estrés de cocinar.



Los arrollados cocinados son una opción ideal para comenzar la cena. Se ofrecen en versiones de pollo por $ 25.000 y cerdo, por $ 27.000, perfectos para compartir y disfrutar en familia.



Complementando el menú, se pueden adquirir platos como lengua a la vinagreta por $ 12.000; el vitel toné, un plato típico de la gastronomía de Italia, por $ 24.000, y matambre a $ 22.800. Además, hay combos que combinan estas delicias a precios especiales, como lengua a la vinagreta con ensalada rusa por $ 19.000.



Los menús también incluyen propuestas completas, tales como pechugas rellenas con morrones y mozzarella para 2 personas a $ 40.000; empanadas clásicas de carne y pollo, por docena a $ 20.000, y vitel toné en salsa de atún por kilo a $ 40.000.



Para quienes organizan encuentros más grandes, se ofrecen perniles de cerdo para 30 personas a $ 160.000, así como paletas y otros acompañamientos que garantizan satisfacer a todos los comensales.



Estas alternativas no solo ofrecen variedad, sino que también permiten a las familias disfrutar de las festividades sin preocuparse por la cocina. Comprar comidas preparadas garantiza calidad y sabor, haciendo que la celebración sea aún más especial.



Asimismo, varios emprendimientos gastronómicos ofrecen menús especiales, que incluyen una variedad de platos tradicionales y opciones gourmet, que se adaptan a distintos gustos y presupuestos.



Por ejemplo, un menú destacado presenta carnes como bondiola braseada con salsa de ciruela, colita de cuadril mechada con panceta y reducción de malbec, y vitel toné.



Además, incluye tartas de puerro y roquefort, jamón, queso y champiñones, y otros platos como chipá guazú, pionono clásico y pionono palmito, además de ensaladas Waldorf.



Los precios oscilan entre $18.000 y $70.000, y se pueden realizar pedidos vía WhatsApp con anticipación hasta el 20 de diciembre.



Otra propuesta interesante es la del local "El sandwichito", que ofrece menús para estas Fiestas centrados en sándwiches y comidas típicas. Entre sus opciones se encuentran planchas familiares y especiales, pernil con 60 panes y 4 salsas, arrollado de pollo por kilo, y sopa paraguaya.



Los precios van desde $ 8.000 hasta $ 120.000, con la facilidad de hacer reservas por teléfono.



Finalmente, otro menú navideño resalta platos como arrollado de pollo acompañado con papas o ensalada rusa, ideal para cinco personas; pollo al spiedo con papas, vitel toné vendido por kilo o por porción, ensalada de ave y sándwiches de miga por docena. Los precios van desde $ 18.000 hasta $ 45.000, ofreciendo alternativas completas para la celebración.



Estos menús reflejan la diversidad culinaria y la tradición que caracteriza a las fiestas navideñas, facilitando a los clientes la elección de platos sabrosos y prácticos para disfrutar en estas fechas especiales.



Se recomienda hacer los pedidos con anticipación para asegurar la disponibilidad y la mejor calidad en la entrega.



Con estas opciones, cada familia puede elegir lo que mejor se adapte a sus gustos y necesidades, asegurando que la Navidad y el Año Nuevo sean momentos de alegría y unión.



Por otro lado, los comercios de la región, tanto minoristas como mayoristas, esperan que las Fiestas logren revertir un cierre de año que viene "demasiado calmo", según coinciden referentes del sector.