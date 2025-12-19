El Banco de Corrientes ofrece 40% de descuento en la Fiesta

Viernes, 19 de diciembre de 2025

La promoción estará disponible en los comercios adheridos de toda la provincia. Abonando con la tarjeta del Banco Corrientes el costo será de 7194 pesos.



Desde el Gobierno de Corrientes, a través de las redes sociales oficiales, confirmaron el lanzamiento de descuentos de hasta un 40 % para los usuarios del Banco de Corrientes y una canasta que incluye siete productos de primeras marcas de cara a las celebraciones de fin de año.



"Se trata de medidas que promueven el dinamismo en el consumo en los comercios y también un esfuerzo económico para las celebraciones en respaldo de las familias de los trabajadores de la administración pública", destacaron desde la Provincia.



El Banco de Corrientes brindará promociones para los clientes de la entidad financiera. La promo navidad, que regirá los días 22, 23, 29 y 30, para realizar las compras en un pago con tarjeta de débito y crédito Visa y Mastercard, tendrán un descuento adicional del 40 %, con lo cual la canasta costará con esa modalidad $ 7.194. Se trata de un ahorro respecto del precio promedio del mercado de un 58 %.



"Costará $ 7.194 y, para facilitar el acceso a la misma, el BanCo dispondrá de promociones que incluyen hasta un 40 % de descuento en un solo pago. Otra de las promociones es el Especial Fiestas, habilitada para los días 19, 20 y 21 de diciembre; y 3 y 4 de enero. Pagando con MODO habrá hasta un 40 % de descuento en diferentes comercios", especificaron, en tanto los locales y condiciones de compra se pueden conocer de manera detallada en el sitio www.bancodecorrientes.com.ar



En cuanto a la canasta, se informó que tendrá un valor de $ 11.990 y siete productos típicos del consumo familiar en las fiestas de fin de año, la canasta esta vez representa en su valor un 30 % menos que el valor de los productos en góndola. Incluye 1 sidra etiqueta blanca, 1 ananá fizz, 1 pan dulce, 1 budín, 1 turrón y 1 garrapiñada.