Un choque deja a un motociclista de 18 años en estado crítico

Viernes, 19 de diciembre de 2025



El joven fue derivado al Hospital Escuela de Corrientes tras un siniestro con un auto. El caso reactiva alertas sobre la seguridad vial.



Un motociclista de 18 años permanece internado en estado crítico tras un choque ocurrido ayer por la tarde en la ciudad de Monte Caseros. Luego de ser asistido y estabilizado en el hospital local, fue trasladado de urgencia a la capital correntina por la gravedad de las lesiones, entre ellas un traumatismo craneoencefálico severo.



El siniestro se produjo en la intersección de las calles Eva Duarte de Perón y Pellegrini, un cruce de circulación frecuente. De acuerdo con información médica y policial, la motocicleta que conducía el joven colisionó con un automóvil por causas que aún son materia de investigación. Tras el impacto, el herido fue atendido en el Hospital Samuel W. Robinson y luego derivado en ambulancia al Hospital Escuela de Corrientes, centro de mayor complejidad, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado.



El episodio se inscribe en una serie de accidentes viales registrados en ciudades del interior provincial, donde el aumento del tránsito urbano y el uso de motocicletas como medio principal de movilidad elevan el riesgo de siniestros graves. Monte Caseros, en particular, ha sido escenario de reiterados incidentes en cruces urbanos sin semaforización completa.



El impacto alcanza directamente a la familia del joven y moviliza recursos sanitarios de alta complejidad en la capital provincial. La conductora del automóvil involucrado también recibió atención médica, aunque no se difundieron detalles sobre su estado de salud. En términos institucionales, el caso vuelve a poner en foco la demanda sobre el sistema de emergencias y traslados interhospitalarios.



En las próximas horas se aguardará la evolución clínica del paciente, mientras la Policía y la Justicia avanzan con peritajes para determinar responsabilidades y las condiciones en que ocurrió el choque. Paralelamente, autoridades sanitarias y de tránsito evalúan medidas preventivas en zonas críticas de circulación urbana.



