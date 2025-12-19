Corrientes paga el bono de navidad de $500.000

Viernes, 19 de diciembre de 2025

A través de las redes sociales del gobierno de la provincia, por disposición del gobernador Juan Pablo Valdés se anunció el Bono Navideño y la instrumentación de promociones y beneficios para los clientes del Banco de Corrientes con hasta un 40% de descuento, así como la canasta navideña en comercios adheridos de toda la provincia.



Desde el gobierno de Corrientes, a través de las redes sociales oficiales, confirmaron el lanzamiento durante la mañana de este viernes del Bono de Navidad para la administración pública provincial, así como descuentos de hasta un 40% para los usuarios del Banco de Corrientes y una canasta que incluye siete productos de primeras marcas de cara a las celebraciones de fin de año.



Se trata de medidas que promueven el dinamismo en el consumo en los comercios y también un esfuerzo económico para las celebraciones en respaldo de las familias de los trabajadores de la administración pública. Se trata del bono de Navidad - que se instrumentará en tres tramos y se abonará en diciembre, enero y febrero - así como descuentos y promociones especiales que estarán vigentes desde este mismo viernes, durante dos fines de semana.



El bono será de $500.000 y se distribuirá en tres meses: El primero se cobrará con los haberes de diciembre y será de $100.000, los dos siguientes serán de $200.000 y se otorgarán en enero y febrero.



Por otra parte, desde el Banco de Corrientes sumarán las habituales promociones para los clientes de la entidad financiera. La promo navidad, que regirá los días 22, 23, 29 y 30, para realizar las compras en un pago con tarjeta de débito y crédito Visa y Mastercard, tendrán un descuento adicional del 40%, con lo cual la canasta costará con esa modalidad $7.194. Se trata de un ahorro respecto del precio promedio del mercado de un 58%.



“Costará $7.194 y, para facilitar el acceso a la misma, el Banco dispondrá de promociones que incluyen hasta un 40% de descuento en un solo pago. Otra de las promociones es el Especial Fiestas, habilitada para los días 19, 20 y 21 de diciembre; y 3 y 4 de enero. Pagando con MODO habrá hasta un 40% de descuento en diferentes comercios”, especificaron, en tanto los locales y condiciones de compra se pueden conocer de manera detallada en el sitio www.bancodecorrientes.com.ar



En cuanto a la Canasta, se informó que tendrá un valor de $11.990 y siete productos típicos del consumo familiar en las fiestas de fin de año, la canasta esta vez representa en su valor un 30% menos que el valor de los productos en góndola. Incluye 1 sidra etiqueta blanca, 1 ananá fizz, 1 pan dulce, 1 budín, 1 turrón y 1 garrapiñada.



El acuerdo, que incluye a la entidad financiera, el gobierno de Corrientes, y la Cámara Correntina de Supermercados y Autoservicios, regirá desde el 22 de diciembres hasta el 31 de enero de este año.