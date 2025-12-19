Avanza la gripe H3N2 en la región y rodea a la Argentina

Viernes, 19 de diciembre de 2025

Conocé todo sobre la situación actual del virus que preocupa a gran parte de Europa y Estados Unidos. . En los últimos días, Perú, chile y Colombia confirmaron los primeros casos, en Bolivia investigan una muerte. México tiene centenares de casos.

La gripe H3N2 crece en la región, cada vez más cerca de la Argentina. En los últimos días, Perú y Colombia confirmaron los primeros casos del subclado K de la gripe A (H3N2), apenas después de que el virus fuera identificado en México.



En Bolivia, las autoridades activaron la vigilancia epidemiológica tras reportar los primeros casos sospechosos. Investigan la muerte de una joven de 26 años que llegó desde Japón y mantienen bajo observación a seis personas en Cochabamba que dieron positivo para influenza A (H3N2), a la espera de confirmar si se trata del linaje K.



Qué se sabe sobre la nueva variante de gripe H3N2

El subclado K de la gripe A (H3N2) preocupa porque, al ser nuevo, puede evadir de forma parcial la inmunidad adquirida. Por eso, en algunas provincias argentinas ya empezaron a tomar recaudos. El ministro de Salud Pública de Corrientes, Emilio Lanari, pidió en las últimas horas a la población que refuerce los esquemas de vacunación, sobre todo en los grupos de riesgo.



Desde el Instituto Malbrán, centro de referencia en análisis genómicos, confirmaron a Clarín que la variante K no se detectó hasta el momento en el país. En la actualidad están secuenciando muestras de H3N2 recibidas en diciembre y, desde el 12 de ese mes, reforzaron la vigilancia en todo el país. “Los laboratorios de la red nacional tienen capacidad para identificar, reportar y derivar los casos de forma regular en un sistema consolidado en las 24 jurisdicciones”, aseguraron.



En 2025, según el experto, circuló casi exclusivamente influenza A (H1N1), en más del 99% de las muestras. Los últimos datos oficiales muestran que la cobertura de vacunación antigripal en Argentina alcanzó poco más del 50% en niños de hasta 2 años, algo más del 40% en mayores de 65, cerca del 50% en embarazadas y el 80% en el personal de salud.



El Ministerio de Salud de la Nación informó que, a pesar de las diferencias antigénicas del subclado K, los datos preliminares de efectividad vacunal muestran que la protección contra hospitalizaciones se mantiene en niveles similares a temporadas previas: 70–75% en niños y 30–40% en adultos.



El recorrido del virus y su impacto en la región

El nuevo virus apareció en Asia en junio y en Oceanía en agosto. Desde noviembre, proliferó muy rápido en Europa y Estados Unidos, y en las últimas horas se reportaron los primeros casos en México, Colombia, Perú y probablemente Bolivia.



En Perú, el virus habría ingresado hace meses y circulado sin ser advertido. Solo fue detectado ahora, tras el alerta global, a partir del caso de dos menores que ya recibieron el alta. México, por su parte, llamó a la población a vacunarse, mientras que Perú declaró la alerta sanitaria.



El hecho de que el virus circulara en Perú sin ser identificado muestra que sus consecuencias no siempre son lineales y dependen de factores ambientales y sanitarios. El infectólogo Eduardo López explicó en Clarín que “el clima actual en Argentina no ayuda para la diseminación de la cepa, y es posible que los vacunados presenten algún grado de protección cruzada”.



López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, aclaró que la cepa A H3N2 “no es completamente nueva, sino que mutó una porción de su genoma dando el subclado K. Y la vacuna disminuye la efectividad. A esto hay que sumarle que en Europa se adelantó el invierno entre 6 y 8 semanas y no había mucha gente vacunada”.



El neumonólogo Oscar Rizzo, de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), advirtió para el mismo medio que “existe una alta probabilidad de que el nuevo subclado H3N2 se introduzca en países del hemisferio sur, como la Argentina, durante el próximo invierno”.



Por eso, la AAMR recomienda revisar la composición de la vacuna antigripal, fortalecer la vigilancia epidemiológica, preparar los sistemas de salud ante un posible aumento de casos y complicaciones, y lanzar campañas de comunicación dirigidas a los grupos de riesgo.



Cuáles son los síntomas más comunes de la gripe H3N2

Fiebre alta.

Malestar intenso.

Dolores musculares.

Tos seca.

Fatiga.

Además, el virus ataca más fuerte a menores de cinco años y adultos mayores.



