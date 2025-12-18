Habrá marcha local contra la reforma laboral de Milei

Jueves, 18 de diciembre de 2025

Bajo la consigna "No a la reforma laboral de Milei", las principales centrales gremiales, los sindicatos, las organizaciones sociales y trabajadores organizados de Corrientes se movilizarán este jueves desde las 17:30 por las calles de la capital.



LAS COLUMNAS CONFLUIRÁN EN PLAZA VERA.

Las distintas organizaciones y sindicatos convergerán con diversas columnas a las 17:30 en la plaza Vera.



La convocatoria fue realizada en unidad por la CGT Regional Corrientes, la CTA-T Corrientes, la CTA-A Corrientes, las organizaciones CCC, UTEP, MTE, Somos Barrios de Pie, Multisectorial Social, Movimiento Evita, Centros de Jubilados de ATE y de otros sindicatos, organismos de derechos humanos, y el Movimiento Libres del Sur Corrientes, entre otros.



El referente de esta última organización, el actual concejal capitalino y abogado laborista, Gabriel Romero, señaló que el proyecto de ley pretende modificar la estructura de vínculos laborales y legales.



A la vez, la legislación "va en detrimento de los trabajadores".