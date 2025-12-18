Diputados de Paraguay impulsan habilitación comercial del paso Ituzaingó-Ayolas

Jueves, 18 de diciembre de 2025

La Cámara de Diputados de la República hermana del Paraguay aprobó Sobre Tablas, el proyecto de declaración "Que insta al Poder Ejecutivo y a la Entidad Binacional Yacyretá la habilitación del paso fronterizo Ayolas-Ituzaingó en su carácter comercial



El paso fronterizo que une Ayolas, Departamento de Misiones en Paraguay, con Ituzaingó, Provincia de Corrientes, es considerado un punto estratégico de conexión entre Paraguay y Argentina, debido a su ubicación en el sur del país y su cercanía con la Central Hidroeléctrica Yacyretá.



Según los proyectistas, actualmente, el cruce facilita la movilidad de personas entre ambas ciudades, pero cuenta con un alto potencial para consolidarse como un eje de integración económica y social para toda la región.



Mediante la declaración aprobada, impulsado por los diputados Carlos Arrechea y Arnaldo Valdez, ambos legisladores del departamento de Misiones, la Cámara de Diputados insta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección Nacional de Aduanas, la Dirección General de Migraciones y la Entidad Binacional Yacyretá, a iniciar y/o acelerar las gestiones administrativas, técnicas, diplomáticas y de infraestructura necesarias para habilitar el paso como "Paso de Carácter Comercial".



Según los proyectistas, en los últimos años, diversas instituciones nacionales y locales han realizado gestiones para lograr la habilitación permanente del paso y mejorar su funcionamiento, en respuesta a una demanda creciente de la ciudadanía y de los sectores productivos, comerciales y turísticos. "Estos sectores consideran fundamental que el cruce sea habilitado también para el tránsito comercial, permitiendo el intercambio formal de mercancías y cargas" subraya el texto.





La apertura del paso con carácter comercial generará beneficios directos, como la reducción de tiempos y costos de transporte, el fortalecimiento de las actividades productivas regionales y un mayor dinamismo económico en el Departamento de Misiones, según el proyecto. El documento también indica que contribuirá al crecimiento del turismo y a la generación de nuevas oportunidades laborales y comerciales para ambas comunidades fronterizas.



Destaca, igualmente, la necesidad de una coordinación estrecha entre las instituciones competentes de Paraguay y Argentina, incluyendo Aduanas, Migraciones, Cancillería, Obras Públicas y la Entidad Binacional Yacyretá, a fin de establecer los controles, servicios e infraestructura adecuados que garanticen un funcionamiento ordenado y eficiente del paso.





Desde la Cámara de Diputados paraguaya, subrayan que acompañar este tipo de iniciativas forma parte de su rol institucional en la promoción de la integración regional, el desarrollo económico y la mejora de la conectividad internacional del país.