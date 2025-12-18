Putin advirtió que ampliará la guerra a Europa si Ucrania rechaza sus condiciones

Jueves, 18 de diciembre de 2025

El Kremlin endureció su posición en las negociaciones de paz y alertó que avanzará militarmente. Estados Unidos impulsa un plan para cerrar el conflicto.



El presidente ruso Vladimir Putin advirtió en las últimas horas que Moscú ampliará sus operaciones militares más allá de Ucrania si Kiev y sus aliados occidentales rechazan las condiciones planteadas por el Kremlin en las conversaciones de paz, en un conflicto que se extiende desde febrero de 2022 y mantiene en tensión a Europa y a las principales potencias globales.



La advertencia fue formulada durante una reunión anual con altos mandos militares, en un momento en que Estados Unidos lidera un esfuerzo diplomático para alcanzar un acuerdo que ponga fin a casi cuatro años de guerra. Washington presentó un borrador de plan que fue discutido esta semana con autoridades ucranianas y europeas, aunque persisten diferencias de fondo. Moscú exige el reconocimiento como territorio ruso de Crimea y de cuatro regiones parcialmente ocupadas, además de garantías de que Ucrania no se incorporará a la OTAN.



Putin sostuvo que Rusia mantiene la “iniciativa estratégica” en el frente y anticipó la expansión de una zona de seguridad en áreas fronterizas, lo que incrementa el riesgo de una extensión del conflicto hacia otros países europeos. También destacó la modernización del arsenal militar ruso, incluida la incorporación del misil balístico de alcance intermedio Oreshnik, con capacidad nuclear. Estas señales refuerzan la presión sobre Ucrania y sus aliados, que consideran las demandas rusas incompatibles con la soberanía ucraniana y el derecho internacional.



El próximo paso dependerá de la respuesta del Kremlin al plan impulsado por Estados Unidos, que podría definirse en los próximos días. Si no hay avances, el conflicto podría ingresar en una fase de mayor confrontación militar y diplomática. En paralelo, la posibilidad de un rol más activo de la OTAN y las garantías de seguridad reclamadas por Kiev seguirán siendo puntos centrales de negociación, con impacto directo en la estabilidad regional y global.



