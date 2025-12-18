Asuetos 24, 25, 26, 30, 31 y el dos de enero en Corrientes

Jueves, 18 de diciembre de 2025

El Gobierno provincial oficializó días no laborables y turnos de feria para estatales. Salud y Seguridad quedan exceptuadas por prestación de servicios esenciales.

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, firmó los decretos que establecen el cronograma de asuetos por las fiestas de fin de año y las ferias administrativas de enero de 2026 para la Administración Pública Provincial, una medida que ordena el cierre de 2025 y el inicio del próximo período laboral.



La decisión se formalizó mediante los decretos N° 49 y 50 y alcanza al personal de la administración central, organismos descentralizados y entes autárquicos. Este tipo de disposiciones es habitual en el calendario institucional provincial y busca compatibilizar el descanso del personal con la continuidad de la gestión pública durante el receso estival.



Según el Decreto N° 49, se establecieron asuetos administrativos para los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025, y el 2 de enero de 2026. En tanto, el Decreto N° 50 fijó dos períodos alternativos de feria administrativa en enero: del 5 al 9 y del 12 al 16. La medida beneficia a miles de trabajadores estatales, mientras que el Ejecutivo aclaró que los servicios de Salud y Seguridad, así como el Instituto de Cardiología de Corrientes y la Dirección Provincial de Energía, quedarán excluidos para garantizar la atención y el funcionamiento de áreas críticas.



Con el cronograma ya definido, cada organismo deberá organizar turnos y guardias mínimas para sostener la actividad esencial durante los asuetos y ferias. El esquema también servirá como base para la planificación administrativa y operativa del primer mes de 2026, en un contexto de transición entre ejercicios presupuestarios.