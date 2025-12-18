|
Asuetos 24, 25, 26, 30, 31 y el dos de enero en Corrientes
Jueves, 18 de diciembre de 2025
El Gobierno provincial oficializó días no laborables y turnos de feria para estatales. Salud y Seguridad quedan exceptuadas por prestación de servicios esenciales.El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, firmó los decretos que establecen el cronograma de asuetos por las fiestas de fin de año y las ferias administrativas de enero de 2026 para la Administración Pública Provincial, una medida que ordena el cierre de 2025 y el inicio del próximo período laboral.
La decisión se formalizó mediante los decretos N° 49 y 50 y alcanza al personal de la administración central, organismos descentralizados y entes autárquicos. Este tipo de disposiciones es habitual en el calendario institucional provincial y busca compatibilizar el descanso del personal con la continuidad de la gestión pública durante el receso estival.
Según el Decreto N° 49, se establecieron asuetos administrativos para los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025, y el 2 de enero de 2026. En tanto, el Decreto N° 50 fijó dos períodos alternativos de feria administrativa en enero: del 5 al 9 y del 12 al 16. La medida beneficia a miles de trabajadores estatales, mientras que el Ejecutivo aclaró que los servicios de Salud y Seguridad, así como el Instituto de Cardiología de Corrientes y la Dirección Provincial de Energía, quedarán excluidos para garantizar la atención y el funcionamiento de áreas críticas.
Con el cronograma ya definido, cada organismo deberá organizar turnos y guardias mínimas para sostener la actividad esencial durante los asuetos y ferias. El esquema también servirá como base para la planificación administrativa y operativa del primer mes de 2026, en un contexto de transición entre ejercicios presupuestarios.
