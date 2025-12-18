Voraz incendio desató una maderera frente estación de combustibles

Jueves, 18 de diciembre de 2025

Una gran columna de humo con llamas de fuego de impresionante magnitud agitó la noche del miércoles en el predio de la empresa “Forestal Madera”, ubicada sobre Ruta Provincial N° 5, frente a la Estación de Servicio Pacheco, en la ciudad de Corrientes.



El foco ígneo fue advertido antes de la medianoche, lo que motivó un importante despliegue de emergencia. Varias dotaciones de Bomberos de la Policía de Corrientes, junto a Bomberos Voluntarios, trabajaron intensamente para controlar las llamas, que avanzaron rápidamente debido a la gran cantidad de madera acumulada en el lugar.



Según las primeras informaciones, el incendio afectó la totalidad del predio, que cuenta con aproximadamente 50 metros de frente, generando una situación de alto riesgo por la magnitud del fuego y el material combustible presente. Hasta el momento no se determinaron las causas que originaron el siniestro. Los peritos trabajan en las causas.



Personal policial realizó en el lugar tareas de prevención, control del tránsito y resguardo de la zona, mientras se aguarda el resultado de las pericias correspondientes una vez sofocado el incendio. Debido al operativo, la Ruta Provincial N° 5 permaneció parcialmente cortada en ese tramo. Se solicita a los conductores circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal de seguridad.