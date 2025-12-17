Encontraron un soldado muerto en el cuartel en Curuzú

Miércoles, 17 de diciembre de 2025

El terrible hallazgo se produjo en la madrugada de este miércoles alrededor de la 1:00 de la madrugada de este miércoles encontraron el cuerpo sin vida de un suboficial del Ejército Argentino.

El terrible hallazgo se produjo en la madrugada de este miércoles en el interior del Casino de Suboficiales del Centro de Educación Operacional (CEO), en un cuartel del Ejército Argentino en la localidad correntina de Monte Caseros.



Personal de Gendarmería Nacional se encuentra a cargo de la investigación para determinar las causas y circunstancias exactas del hecho. Dicen que el uniformado se habría quitado la vida.



El primer soldado hallado muerto ocurrió en la Quinta de Olivo mientras cumplía tareas de vigilancia. Que dice la carta que dejó el soldado que murió en la Quinta de Olivos.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado se presentó en la residencia presidencial para investigar los detalles del caso junto con la Policía Federal Argentina (PFA), que quedó a cargo de las primeras actuaciones.



Por su parte, la Casa Rosada emitió un comunicado oficial en el que se identificó al joven como un efectivo del Ejército Argentino.



Se trata de Rodrigo Gómez, de 21 años, que cumplía funciones de seguridad dentro del predio al momento del hecho.



El joven era de Misiones y formaba parte del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo.



De acuerdo con la información oficial, el cuerpo fue encontrado por un compañero en uno de los puestos internos.



La causa quedó en manos de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien dispuso la intervención de distintas áreas de las fuerzas federales para avanzar con las pericias y tratar de saber qué ocurrió. La autopsia se realizará en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.