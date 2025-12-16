Atlético de Rafaela regresó a la Primera Nacional

Martes, 16 de diciembre de 2025

Este fin de semana, Atlético de Rafaela derrotó 1-0 a San Martín de Formosa en el estadio Nuevo Monumental y selló su regreso a la Primera Nacional, en el encuentro correspondiente al partido de vuelta de la final del Torneo Federal A.

Este torneo otorgó el ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino. El único gol del partido fue convertido por el mediocampista Facundo Soloa, a los 8 minutos del primer tiempo, resultado que le permitió a La Crema imponerse por 2-0 en el marcador global, ya que había logrado el mismo triunfo en el duelo de ida disputado en Formosa.



De esta manera, Atlético de Rafaela concretó el objetivo de regresar a la Primera Nacional tras 13 meses en el Federal A, categoría en la que no competía desde hacía 35 años, y acompañará a Ciudad Bolívar en el segundo escalón del profesionalismo. En la campaña en el Federal A de 2025, la crema terminó invicto ante Boca Unidos (un éxito y un empate).