Valdés: "Hemos firmado el decreto reglamentario de la ley de narcomenudeo"

Martes, 9 de diciembre de 2025

Lo confirmó el gobernador de Corrientes tras el acto de egreso de la 6° Promoción de Cabos de la Policía de Corrientes. "La ley de narcomenudeo vamos a estar implementándolo a partir del primero de febrero y habrá incorporación de recursos humanos".

A su vez destacó la modernización de la policía y la necesidad de seguir invirtiendo en recursos y formación para enfrentar el microdelito y la violencia.



En la mañana de este martes 9 de diciembre, el gobernador Gustavo Valdés encabezó el acto egreso de la 6° Promoción de Cabos de la Policía de Corrientes. En contacto con la prensa sostuvo "para nosotros es muy importante, porque estamos reforzando la seguridad en todo territorio provincial. Y, como decíamos a los cabos de policía, estamos preparándolos para esta nueva etapa".



Entre sus declaraciones más importantes, Valdés confirmó: "ayer hemos firmado el decreto reglamentario de lo que es la ley de narcomenudeo, así que vamos a estar implementándolo a partir del primero de febrero, para eso necesitamos tener incorporación de mayores recursos humanos".



"Hoy tenemos una Policía absolutamente fortalecida, hoy repasábamos todo lo que habíamos hecho en estos ocho años, y vimos que evolucionamos mucho, y que hoy estamos preparados de otra manera, de otra forma, en lo que respecta materia de seguridad. Por supuesto que falta hoy combatir el narcomenudeo, es también convertir el microdelito, que es el que vemos permanentemente en las calles de nuestras ciudades, y tenemos que trabajar y prepararnos hacia el futuro, y fundamentalmente para evitar la violencia, el choque entre aquellas personas que terminan disputándose territorio, como vemos en los grandes en los grandes centros poblacionales, y tarde o temprano, si nosotros no trabajamos articuladamente con inteligencia policial, con inteligencia criminal, con la justicia federal, con la justicia provincial, vamos a estar menos preparados para que para enfrentar este tipo de escenarios".



Destacó la inversión de la Provincia en materia de Seguridad: "Hoy vemos, la mayoría de los patrulleros están en condiciones, muchas comisarías hemos reparado en el último tiempo y hacía el repaso el Jefe de Policía, tenemos muchas comisarías nuevas y tenemos hoy la Escuela de Policía prácticamente nueva, faltan una o dos naves para dejarlo cien por ciento funcional, como nunca antes, tenemos la Escuela de Policía más moderna del norte argentino".