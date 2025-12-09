Denuncian llamativa mortandad de peces en río Guaviraví de Corrientes

Martes, 9 de diciembre de 2025

Las imágenes de una impresionante mortandad de peces en una zona del río Guaviraví fueron tomadas por lugareños ayer en la estructura artificial construida por una arrocera en el departamento correntino de San Martín cerca de la zona Los Tres Cerros



Por el momento, se desconocen los motivos del desastre ambiental que genera preocupación en pobladores de la zona.



Recordemos que la obra de infraesrructora, destinada a detener o controlar el flujo del agua, se encuentra en el cauce del río Guaviravi.



La represa, construida hace unos 15 años por una empresa privada, se encuentra junto a la RP 114. Cumple una función estratégica en el riego de campos destinados al cultivo de arroz.