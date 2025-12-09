 
Martes, 9 de Diciembre de 2025 | Corrientes - Argentina
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
Portada
Política
Información General
Policial
Deportes
Nacional
Internacional
Astros
Eros
Info+Música
 
 
Denuncian llamativa mortandad de peces en río Guaviraví de Corrientes
Martes, 9 de diciembre de 2025
Las imágenes de una impresionante mortandad de peces en una zona del río Guaviraví fueron tomadas por lugareños ayer en la estructura artificial construida por una arrocera en el departamento correntino de San Martín cerca de la zona Los Tres Cerros

Por el momento, se desconocen los motivos del desastre ambiental que genera preocupación en pobladores de la zona.

Recordemos que la obra de infraesrructora, destinada a detener o controlar el flujo del agua, se encuentra en el cauce del río Guaviravi.

La represa, construida hace unos 15 años por una empresa privada, se encuentra junto a la RP 114. Cumple una función estratégica en el riego de campos destinados al cultivo de arroz.
     
 
 

© Copyright 2015
www.informecorrientes.com | All rights reserved
Corrientes - Argentina
@informecorrientes.com
 