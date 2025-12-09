"El agua no se negocia" marcha contra proyecto minero

Martes, 9 de diciembre de 2025

Vecinos y ambientalistas de toda la provincia protestarán en la Legislatura contra la minera San Jorge.

La Asamblea por el Agua de Uspallata inició la "Gesta Libertadora por el Agua", una caravana a pie que se dirige hacia la capital provincial, donde mañana la Legislatura buscará aprobar el proyecto minero San Jorge.



El objetivo de la movilización es presionar al Senado provincial para que rechace la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de cobre y oro, que este lunes que acompañado por el presidente Javier Milei, supo la Agencia Noticias Argentinas.



La movilización comenzó alrededor de las 8 de este lunes en la "Plaza del Agua Pura" de Uspallata. Vecinos, familias, ciclistas y agrupaciones socioambientales se reunieron con banderas y carteles bajo la consigna unificada: "El agua de Mendoza no se negocia".



Un recorrido de más de cien kilómetros



La caravana seguirá un extenso recorrido de dos días hasta la Legislatura provincial:



Ruta 7: Avanzará hasta la localidad de Potrerillos.

Ruta 82: Continuará por el perilago, atravesando Cacheuta, Blanco Encalada y Luján de Cuyo, para llegar a la capital el martes.

A lo largo del trayecto se organizaron postas cada siete u ocho kilómetros con agua, alimentos y zonas de descanso, permitiendo que más personas se sumen a la caminata, en bicicleta o en vehículo.



La convocatoria es abierta y ya cuenta con adhesiones confirmadas de asambleas y movimientos sociales de Lavalle, el Valle de Uco y el Este de Mendoza, que realizarán caravanas paralelas para unificar las fuerzas en defensa del agua.



El debate sobre San Jorge



Los manifestantes sostienen que el proyecto San Jorge -recientemente rebautizado como PSJ Cobre Mendocino- representa un grave riesgo para la disponibilidad de agua en la región, considerada una zona ambientalmente frágil. Por ello, exigen a los legisladores provinciales que voten en contra de la iniciativa.



Esta movilización se consolida como una de las protestas más significativas del movimiento ambientalista mendocino desde las masivas manifestaciones de 2019 por la Ley 7722.



Se espera que la llegada a la Legislatura se produzca mañana por la mañana, justo cuando los senadores inicien el debate sobre la DIA del proyecto minero.



El respaldo de Milei



El Presidente destacó el proyecto de San Jorge y dijo que "traerá una inversión de 600 millones de dólares para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre".



"Para sorpresa de nadie, el kirchnerismo no acompaña. Siguiendo la línea de los últimos 25 años, estando siempre en contra del sector privado, de la inversión, del progreso y del trabajo", enfatizó el jefe de Estado, al cuestionar al peronismo.