Valdés fija límites y refuerza su peso en el Congreso Jueves, 4 de diciembre de 2025 El gobernador reafirmó el alineamiento radical y rechazó cualquier negociación legislativa atada a fondos nacionales. El gobernador Gustavo Valdés dejó en claro la posición política de Corrientes durante la jura de los nuevos diputados nacionales, donde confirmó que la representación provincial integrará el bloque de la Unión Cívica Radical. El mensaje buscó despejar dudas en torno al rol de la provincia en el Congreso de cara a los próximos debates.



Valdés subrayó que no existen negociaciones de fondo con el Gobierno nacional y que su administración mantendrá un vínculo institucional basado en el diálogo, sin condicionamientos. Remarcó que las definiciones legislativas no estarán sujetas a acuerdos que involucren recursos económicos.



“Ni cambiamos leyes por plata ni participamos de ese tipo de arreglos”, afirmó, al descartar versiones sobre eventuales intercambios de apoyo político por fondos. Señaló que las discusiones con Nación se orientarán a temas como obra pública, deuda y compromisos pendientes entre ambos niveles del Estado.



El mandatario confirmó además que la bancada radical adoptará una postura cohesionada en Diputados y en el Senado. Esa unidad será clave para encarar debates centrales como el Presupuesto 2026 y las iniciativas de modernización parlamentaria.



Por último, Valdés sostuvo que el escenario nacional ofrece un marco más propicio para discusiones profundas sobre el rumbo del país. Confió en que la nueva administración atraviese un proceso de maduración política que permita avanzar en acuerdos que favorezcan la estabilidad y el desarrollo.







