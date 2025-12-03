Imputaron al dueño de los tres perros pitbull que atacaron a un niño

Miércoles, 3 de diciembre de 2025

Lo confirmó el fiscal de instrucción Juan Pablo Klinger, quien informó además que los animales fueron secuestrados. Investigan la presunta infracción a los deberes de cuidado en la tenencia de animales potencialmente peligrosos.



El fiscal de instrucción Juan Pablo Klinger confirmó que el propietario de los tres perros que atacaron a un niño de 10 años en el barrio Los Boulevares de Córdoba fue imputado por lesiones culposas, tras el episodio ocurrido el pasado domingo.



El niño, que jugaba a la pelota con sus hermanos, fue mordido por los animales y sufrió lesiones de gravedad, aunque fue atendido en el Hospital de Niños, operado y está fuera de peligro.



Klinger explicó en diálogo con Cadena 3 que la imputación se basa en la presunta infracción a los deberes de cuidado en la tenencia de animales catalogados como potencialmente peligrosos. Señaló que este tipo de tenencia está permitida, pero regulada, debido a que constituye "una fuente de peligro" que obliga a los propietarios a cumplir recaudos para evitar que el riesgo se materialice en daños. La investigación busca determinar cuál fue la infracción a estos deberes de cuidado que terminó en el resultado lesivo.



El fiscal recordó que existen normas provinciales, el Código de Convivencia Ciudadana y ordenanzas municipales que establecen obligaciones sobre cómo deben mantenerse estos animales y las medidas a adoptar cuando circulan en la vía pública. Aunque remarcó que el marco regulatorio existe, indicó que "permanentemente se infringen estas regulaciones", lo que facilita la repetición de ataques, en su mayoría contra niños y adultos mayores.



Consultado sobre si las sanciones penales resultan insuficientes, Klinger respondió que su tarea se limita a aplicar la ley vigente y la prueba disponible. Recordó que en un caso similar ocurrido en 2021, el dueño de tres perros también fue condenado por lesiones culposas en 2022, tras comprobarse el incumplimiento de las normas.



Respecto de los animales involucrados en el ataque, informó que fueron secuestrados y que se esperan informes de la sección veterinaria de Policía Judicial para determinar si reúnen las características de potencialmente peligrosos previstas por la normativa.



Klinger sostuvo que actúa "con la ley en una mano y la prueba en la otra, y por supuesto de manera objetiva", y que será la investigación la que defina responsabilidades en el hecho.