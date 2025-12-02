Entregan alimentos sin gluten para más de 1.700 celíacos

Martes, 2 de diciembre de 2025

La Provincia realizará una nueva distribución de alimentos aptos para celíacos hoy y mañana en el Depósito de Desarrollo Social.



El Ministerio de Desarrollo Social confirmó una nueva entrega de módulos alimentarios para personas celíacas, en el marco del programa provincial que busca asegurar el acceso a alimentos libres de gluten. La iniciativa beneficiará a más de 1.700 personas de distintos puntos del territorio.



La distribución se llevará a cabo hoy y mañana, de 7 a 13, en el Depósito de Desarrollo Social ubicado en Murcia 59, en el barrio Apipé. El operativo estará a cargo de la Dirección de Seguridad Alimentaria.



Las autoridades destacaron que los módulos incluyen productos esenciales aptos para celíacos, seleccionados para acompañar el tratamiento nutricional de quienes requieren una dieta estricta y controlada. La entrega es gratuita y forma parte de un esquema periódico de asistencia.



Según explicaron desde la Dirección, el objetivo central es reducir el costo que representa para las familias mantener una alimentación sin gluten, garantizando así que los beneficiarios puedan acceder a alimentos seguros y certificados.



El Programa de Apoyo Nutricional para Personas Celíacas continúa ampliando su cobertura en la provincia y se consolida como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta condición.