Más de 750 denuncias a seguros y reparaciones millonaria

Miércoles, 3 de diciembre de 2025

Los autos fueron los bienes más afectados por la tormenta en Córdoba. Por la lluvia y granizo en la ciudad de Córdoba rescataron a cinco personas y hubo múltiples incidentes. Hubo crecientes de hasta 6 metros en ríos de Córdoba.

Marcos Spaccesi, presidente de la Asociación de Productores de Seguros de Córdoba, informó al menos 750 denuncias por parte de vecinos. Los ciudadanos manifestaron daños producto de la tormenta del fin de semana.



Las lluvias generaron fuertes crecientes en ríos de Córdoba. La intensa tormenta generó crecientes de hasta 6 metros en ríos de Córdoba



El reporte brindado por Spaccesi es parcial, pero sostuvo que dos firmas líderes en la región registraron 500 y 250 presentaciones en las últimas 48 horas. El número exacto de siniestros estaría listo en el final de la semana o el inicio de la próxima.



La violenta tormenta de granizo azotó distintos barrios de la zona sur y oeste de Córdoba el sábado por la noche, causando daños generalizados en vehículos, viviendas y comercios. El fenómeno provocó una saturación inmediata en talleres mecánicos y compañías aseguradoras de la provincia, las cuales ya contabilizan cientos de denuncias de siniestros automotores.



REPARACIONES MILLONARIAS POR EL PASO DE LA TORMENTA EN CÓRDOBA



Docta, Ruta 20,Siete Soles, Camino a Villa Carlos Paz y Malagueño fueron algunos de los puntos que más sufrieron el granizo. Autos fueron los bienes más afectados, que tuvieron desde abolladuras hasta roturas de ópticas y espejos.



Las imágenes del temporal en Miramar de Ansenuza, donde cayó el techo de un polideportivo de la provincia de Córdoba.



Se derrumbó el techo de otro polideportivo por la fuerte tormenta en Córdoba



En el caso de viviendas, se notificaron techos plásticos perforados, membranas destruidas, termotanques solares quebrados y boyas de piletas partidas. Los trabajadores de talleres en Córdoba explicaron que los trabajos para los daños mencionados rondan entre 1.200.000, de pesos y 2.200.000.