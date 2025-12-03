Temporal en La Rioja deja viviendas anegadas y cortes de luz Miércoles, 3 de diciembre de 2025 Lluvias intensas y fuertes vientos afectaron Ulapes, Chepes y departamentos vecinos, provocando daños en viviendas y caída de árboles. Un fuerte temporal de lluvia y viento azotó ayer por la tarde el norte de La Rioja, causando estragos en los departamentos de General San Martín y Rosario Vera Peñaloza. Según el Comité Operativo de Emergencia (COE), se registraron hasta 110 milímetros de lluvia en Ulapes, generando inundaciones en viviendas tanto de la cabecera como del interior del departamento.



El fenómeno provocó además la caída de numerosos árboles y daños en la red eléctrica, lo que llevó al COE a ordenar un corte preventivo de energía para minimizar riesgos a la población. Equipos de Bomberos, Defensa Civil y personal municipal trabajan intensamente para evaluar los daños y asistir a los vecinos afectados.



En Chepes, capital del departamento Rosario Vera Peñaloza, se reportaron postes derribados y daños en instalaciones de emergencia, incluido el cuartel de Bomberos. Las autoridades locales coordinan la recuperación de servicios básicos y el restablecimiento de la energía eléctrica.



El alerta meteorológico se extendió también a los departamentos Chamical, General Belgrano, Ángel Vicente Peñaloza, Juan Facundo Quiroga y General Ocampo, donde se esperan tormentas fuertes, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, manteniendo en alerta a la población y a los equipos de emergencia.



Los organismos oficiales recomiendan a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios y extremar precauciones ante el pronóstico de lluvias continuas y vientos intensos en las próximas horas.







