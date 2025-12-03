Alemania prepara logística militar para enfrentar a Rusia en 2029

Miércoles, 3 de diciembre de 2025

Un documento clasificado detalla logística militar, movilización de tropas de la OTAN y desafíos de infraestructura y coordinación civil-militar.



Alemania ha diseñado un plan confidencial de 1.200 páginas, conocido como OPLAN DEU, que establece cómo su territorio serviría como centro logístico de la OTAN en caso de un conflicto con Rusia, previsto potencialmente para 2029. El documento detalla el transporte de tropas, equipos y suministros a través de puertos, carreteras y ferrocarriles estratégicos.



El plan contempla la movilización de hasta 800.000 soldados aliados y destaca la importancia de la coordinación civil-militar, un aspecto que ejercicios recientes como Red Storm Bravo evidenciaron como vulnerable, sobre todo frente a interrupciones imprevistas o protestas urbanas.



Las autoridades reconocen que la infraestructura alemana presenta debilidades significativas: puentes y autopistas requieren reparaciones, y algunas rutas críticas carecen de alternativas, lo que podría retrasar despliegues estratégicos. La experiencia histórica muestra que el país fue diseñado para operaciones de “doble uso”, pero gran parte de esa capacidad quedó obsoleta tras el fin de la Guerra Fría.



Los ejercicios militares recientes también pusieron de manifiesto desafíos logísticos, desde la protección de convoyes hasta la coordinación con autoridades locales y gestión de emergencias. Se identificaron problemas que, de materializarse un conflicto real, podrían comprometer la eficiencia y seguridad de los despliegues.



A pesar de los obstáculos, el ejército alemán mantiene un enfoque optimista. Los responsables del plan aseguran que, aunque todavía existen riesgos, la estrategia representa un avance significativo en la preparación de Alemania para escenarios de alta complejidad en defensa europea y operaciones conjuntas de la OTAN.



