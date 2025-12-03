Inició el cronograma de pago del Plus Unificado

Miércoles, 3 de diciembre de 2025

El Gobierno de Corrientes oficializó el cronograma de pago del Plus Unificado correspondiente a diciembre, destinado a los empleados estatales activos y a los jubilados provinciales.



Como es habitual, el depósito se llevará a cabo de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad. Las autoridades remarcaron que el esquema busca garantizar un acceso ordenado a los fondos.



La acreditación comenzará el miércoles 3 para quienes posean DNI finalizados en 0 y 1. Continuará el jueves 4 para los documentos terminados en 2 y 3, mientras que el viernes 5 será el turno de los finalizados en 4 y 5.



El calendario se completará el martes 9, cuando reciban el pago los trabajadores y jubilados con documentos terminados en 6, 7, 8 y 9. Desde la Provincia señalaron que este tramo permite finalizar el cronograma previo al fin de semana largo.



Finalmente, se informó que los fondos estarán disponibles por cajero automático a partir del sábado 6, facilitando el acceso a quienes perciben sus haberes a través de la red bancaria.