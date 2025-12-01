La UNNE impulsa un paro de una semana y crece la tensión educativa

Lunes, 1 de diciembre de 2025

Docentes del NEA lanzan una semana de paro en reclamo por la Ley de Financiamiento y la actualización salarial.



El Norte Grande amaneció este lunes con el comienzo de un paro universitario que abarca a docentes de los niveles universitario y preuniversitario, convocado por la Universidad Nacional del Nordeste. La protesta se extenderá del 1 al 6 de diciembre y apunta directamente a la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario.



La norma, aprobada y ratificada por el Congreso Nacional, permanece sin ejecución tras la decisión del presidente Javier Milei de frenar su aplicación. Para los gremios, esta situación profundiza la incertidumbre económica en las casas de estudio.



Los sindicatos remarcan que la deuda salarial acumulada es significativa. Según sus cálculos, la actualización debería reflejar un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos de julio de 2025, un punto clave para recomponer el poder adquisitivo del sector.



Entre los reclamos centrales figura la efectiva implementación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, la convocatoria urgente a paritarias y la inclusión de un presupuesto 2026 que considere los montos previstos originalmente en la normativa.



La medida afecta a instituciones y comunidades educativas de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, donde la semana se proyecta marcada por asambleas, movilizaciones y un clima de tensión creciente en el ámbito académico.