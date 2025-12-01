URNE campeón del Seven de la república tras 33 años

Lunes, 1 de diciembre de 2025

El seleccionado de la Unión de Rugby del Nordeste (URNE), integrado por correntinos y chaqueños, se consagró en Paraná de forma invicta. Vencieron al local en la final y eliminaron a la URBA en una semifinal épica.



El seleccionado de la Unión de Rugby del Nordeste (URNE) se consagró campeón del Seven de la República este domingo en Paraná, Entre Ríos, al vencer 7 a 5 al equipo local en la final. El combinado de jugadores correntinos y chaqueños rompió una racha de 33 años sin títulos en este tradicional certamen nacional. El equipo dirigido por Maximiliano Freschi completó el torneo de manera invicta, mostrando un nivel de juego superlativo durante todo el fin de semana.



El grito de campeón volvió a escucharse para el rugby de la región luego de más de tres décadas. En una definición cerrada y apasionante, la URNE logró imponerse ante el dueño de casa, la Unión Entrerriana, por un ajustado 7 a 5. El equipo supo defender la ventaja y controlar los nervios para alzar la copa en las canchas de El Plumazo y La Tortuguita, escribiendo una nueva página dorada para el deporte de Corrientes y Chaco.



Antes de la final, el equipo protagonizó una remontada memorable en las semifinales del domingo por la mañana. Nordeste se enfrentó a la poderosa URBA (Buenos Aires) y comenzó el partido en desventaja, perdiendo 14-0. Sin embargo, los jugadores mostraron una enorme fortaleza anímica para dar vuelta el resultado y terminar ganando por 15 a 14, un triunfo clave que les dio el impulso necesario para ir por el oro.



La campaña comenzó el sábado con una actuación impecable en la fase de grupos, donde ganaron todos sus partidos. Debutaron con una victoria sobre Santa Fe por 24 a 5 y luego dieron el gran golpe al vencer 24 a 7 a Mar del Plata, quien defendía el título obtenido el año anterior. Cerraron la etapa clasificatoria superando a Oeste de Buenos Aires por 22 a 12, en una jornada que tuvo demoras debido a un fuerte temporal que azotó la zona.



El plantel que hizo historia bajo la conducción técnica de Maximiliano Freschi contó con una destacada presencia de jugadores de clubes correntinos. La lista de campeones la integraron: Mateo Fiat y Gino Demicheli (San Patricio); Gerónimo Albornoz, Juan Martín Meabe, Ignacio Meabe, Agustín De La Vega y Baltazar Jabornisky (Taraguy); junto a Yasir Burlli, Kalim Burlli, Camilo Schanton e Ignacio Baiter (Curne) y Julio Pineda (Sixty).