El gobernador Valdés recibió la bandera de la libertad civil

Viernes, 28 de noviembre de 2025

Reconocimiento a su labor en pro de la defensa, difusión y valoración de la historia, cultura y valores patrios. Fue condecorado con la Medalla de Oro al Mérito por parte del Instituto Nacional Belgraniano.



En un acto desarrollado ayer en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno, el gobernador Gustavo Valdés recibió la bandera de la libertad civil y fue galardonado con la Medalla de Oro al Mérito por parte del Instituto Nacional Belgraniano, en reconocimiento a su labor en pro de la defensa, difusión y valoración de la historia, cultura y valores patrios.



La entrega de la distinción fue encabezada por Manuel Belgrano, chozno del prócer, en un acto protocolar que es un "poderoso recordatorio de que los valores de patriotismo, educación y servicio que encarnó el General Manuel Belgrano siguen siendo la base para el desarrollo de la Nación y la provincia de Corrientes, además de honrar la memoria del prócer y subrayar la vigencia de su pensamiento y legado en el ámbito cívico, educativo y cultural.



Durante el acto, la representante del Instituto Belgraniano Marina Marinkovic dio lectura a la resolución mediante la cual la provincia de Corrientes recibió la bandera nacional de la libertad civil, uno de los símbolos históricos creados por Manuel Belgrano.



El texto, firmado por el titular del Instituto Nacional Belgraniano y dirigido al gobernador Gustavo Valdés, expresa: "Tengo el agrado de dirigirme a usted con motivo de entregarle, en carácter de donación, la bandera nacional de la libertad civil, símbolo patrio histórico por Ley 27134".



Según se detalla, el emblema fue originalmente entregado al Cabildo de Jujuy "en gratificación por los valores y sacrificios comprometidos en el éxodo jujeño y su participación en las batallas de Tucumán y Salta".



Posteriormente se hizo entrega de la bandera de la libertad civil a la Provincia y se distinguió con la Medalla de Oro al Mérito al gobernador Gustavo Valdés, en reconocimiento a su labor en pro de la defensa, difusión y valoración de "nuestra historia, cultura y valores patrios".



En ese marco, Valdés revalorizó las figuras descendientes presentes en la ocasión donde hizo referencia a que "cada uno son personas que forjaron la historia".



En ese sentido, Valdés recordó que "San Martín no fue el único que luchó por la liberación de la patria, sino que tuvimos luchas de muchos próceres y siempre recordamos dos cosas: la localidad de Curuzú Cuatiá, porque es el primer pueblo patrio, y el legado del Tamborcito de Tacuarí", y agregó que "nosotros no teníamos memoria del camino y dirección de Belgrano en la provincia, pero fuimos conociendo que estuvo en Corrientes".



Reflexionó sobre la importancia de la bandera, que "hoy es lo que nos dejó y por la que creemos, juramos, luchamos y construimos, y eso a lo largo del tiempo es una de las grandes batallas conseguidas" y "por eso decimos, que también es un padre de la patria, porque también dio muchísimo en la provincia".



Belgrano también estuvo en la zona de Ituzaingó y en Paraguay, en una batalla, que "si bien no le fue bien, siguió luchando", puntualizó el mandatario.



Por otro lado, resaltó la importancia del 4.° Congreso Nacional e Internacional Belgraniano en 2026, donde nos "va a permitir repensar lo que se ejecutó en la provincia, cual fue el punto de partida y el lugar histórico que nos corresponde en la historia".



El mandatario provincial expresó su agradecimiento por la distinción recibida e instó a "seguir luchando por los lemas de nuestra bandera chica: patria, libertad y Constitución" porque "con unión y libertad vamos a poder lograr esos propósitos", subrayó.