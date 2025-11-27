Buscan incluir agravantes a un docente condenado por abuso sexual

Jueves, 27 de noviembre de 2025

El fiscal de Santa Rosa anunció que presentará un recurso de casación contra la condena dictada por el Tribunal Oral Penal 2 a Félix Orlando Solís docente y funcionario policial de Loreto culpable de abuso sexual con acceso carnal.



La decisión se debe a que los jueces quitaron el agravante de "sujeto activo encargado de la educación", pese a que el imputado había reconocido el hecho y las pruebas en su contra en un juicio abreviado parcial.



Solís fue condenado a 10 años de prisión, aunque el fiscal había solicitado 12 y la defensa pretendía seis.



El Tribunal, integrado por los jueces Ariel Azcona, Rosa Ascona y Facundo Esquivel, argumentó que el acusado ya no era profesor suplente de la víctima al momento del ataque, ocurrido el 2 de mayo en Loreto.



Para Lezcano, la confianza que Solís había generado en la adolescente de 16 años fue determinante para consumar la agresión.



Por ello, el representante del Ministerio Público considera que el agravante debía mantenerse, ya que la relación previa de docente con la víctima fue clave en el abuso.



El hecho se produjo cuando Solís, de 43 años, invitó a la joven a dar un paseo en su camioneta durante un cumpleaños.



La llevó por la RN 118, camino a San Miguel, y en una zona rural trabó las puertas del vehículo para atacarla sexualmente.



Tras el abuso, la devolvió a su casa y le advirtió que no contara lo ocurrido porque "nadie le iba a creer". La víctima declaró en Cámara Gesel que lo veía como "un padre con el que compartía sus cosas". Sin embargo, la justicia si le creyó y está condenado a prisión.



Ahora, el fiscal trabaja en la presentación del recurso de casación para que se revise la sentencia y se considere nuevamente el agravante eliminado por el Tribunal.