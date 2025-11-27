Tigre busca cortar con el buen momento de Lanús

Miércoles, 26 de noviembre de 2025





El elenco "Granate" viene de superar por penales al Club Atlético Mineiro en la segunda competencia internacional más importante de Sudamérica. Ahora, quiere obtener su pasaje a cuartos del torneo local.





Lanús se medirá ante Tigre este miércoles 26, desde las 21.30, en el Néstor Díaz Pérez. Será por los octavos de final del Clausura.



El conjunto de Mauricio Pellegrini, vigente campeón de Sudamericana, viene de terminar segundo en la Zona B, con 30 unidades. Esto último le posibilitó definir esta fase en su cancha. Raul Loaiza, exfutbolista de San Lorenzo y actual volante central de Lanús, no podrá jugar por lesión.



Tigre, séptimo de la Zona A con 22 puntos, llegó a octavos por la ventana. El equipo de Victoria registra solo un triunfo en sus últimos seis cotejos.



El árbitro del encuentro será Leandro Rey Hilfer. El VAR estará encabezado por Fabrizio Llobet, según confirmó AFA esta semana.