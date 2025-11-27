Susto en Caá Catí: personal municipal herida al caer una rama

Martes, 25 de noviembre de 2025

La mujer recibió el impacto de manera sorpresiva, lo que provocó que cayera al suelo con una herida en la cabeza, pérdida de sangre y un breve lapso de inconsciencia. Sus compañeros acudieron rápidamente para brindarle los primeros auxilios.

Una empleada municipal de Caá Catí vivió un momento de extrema tensión, cuando una pesada rama de lapacho cayó sobre ella mientras realizaba tareas de limpieza en el camping del balneario local.



De inmediato, fue trasladada al hospital “San Vicente de Paul”, donde los profesionales le realizaron una sutura para contener la lesión. Tras la estabilización inicial, se resolvió derivarla a Corrientes capital para estudios complementarios.



Los exámenes de mayor complejidad permitieron descartar lesiones internas o traumatismos adicionales, lo que llevó a los médicos a otorgarle el alta horas más tarde.



El episodio generó preocupación en la comunidad, que destacó la pronta asistencia recibida y la necesidad de reforzar medidas de seguridad en zonas de arbolado denso.



