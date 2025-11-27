Reclaman sanción a los actos vandálicos de las integrantes del Ecuentro Plurinacional

Martes, 25 de noviembre de 2025

El operativo incluyó lijado, cobertura y secado inmediato de las superficies dañadas, bajo la supervisión de escoltas policiales desplegadas para reforzar la seguridad.

La Catedral de Corrientes fue restaurada tras las pintadas y las reacciones ciudadanas marcaron un fuerte cruce de opiniones. Las tareas de restauración en la Catedral de Corrientes concluyeron ayer, pocas horas después de que el histórico edificio fuera vandalizado con graffitis realizados con aerosol negro.



El episodio generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde las opiniones se dividieron entre la indignación, el reclamo por sanciones ejemplares y el llamado a preservar el patrimonio cultural. Los comentarios oscilaron desde expresiones de repudio hasta propuestas de endurecer medidas legales contra los autores.



Algunas intervenciones derivaron en discusiones político-partidarias, con mensajes en defensa del orden y críticas cruzadas entre distintos sectores. Otros usuarios compartieron testimonios personales, cuestionando la representatividad de las acciones atribuidas a grupos feministas identificados con corrientes anarquistas.



También surgieron comentarios que apuntaron contra la Iglesia, el colectivo LGBTIQ+ y participantes del reciente Encuentro Plurinacional, lo que amplificó el tono del debate público. En paralelo, sectores plantearon la necesidad de evitar estigmatizaciones generalizadas.



Hacia media mañana, mujeres y disidencias que participaron del evento comenzaron a retirarse de la ciudad sin imputaciones ni incidentes adicionales. La restauración del templo quedó finalizada, mientras la discusión social continúa abierta.



