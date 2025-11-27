Mandiyú jugará el domingo en Goya en busca del primer puesto

Jueves, 27 de noviembre de 2025



El Albo se enfrentará ante Sportivo Surubí a partir de las 17:00 en el su último partido de la fase de grupo. Luego, llegarán los playoff, instancia en el que Mandiyu ya tienen asegurado su lugar.

Deportivo Mandiyú cerrará el domingo la primera fase del Torneo Regional visitando a Sportivo Surubí de Goya. El Albo irá en busca de finalizar como puntero de la zona 3 de la Región Litoral Norte, tras haberse asegurado su lugar en la próxima instancia.



El encuentro se disputará desde las 17:00, en el estadio de Benjamín Matienzo, en donde el novel equipo goyano viene haciendo de local en el certamen nacional.



Mandiyú volverá a tener acción luego de haber quedado libre en la anterior fecha. Mientras que Sportivo Surubí viene de ganar en condición de visitante contra Defensores de San Roque, por un contundente 3 a 0.



El equipo capitalino, que reúne 9 puntos en 3 presentaciones, le alcanzará con un empate para adueñarse de su grupo. E inclusive perdiendo por menos de seis goles finalizará como líder en la primera ronda del certamen más federal. Su clasificación ya está asegurada, al menos como mejor segundo de las zonas compuestas por tres equipos



Seguramente que los dirigidos por Fabián Ponce no irán a especular a Goya y saldrán a la cancha en busca de un nuevo triunfo para llegar de la mejor manera a los cruces.



Teniendo en cuenta la cercanía geográfica y que el Conseja Federal prioriza que se vayan eliminando entre equipos de la misma provincia, todo indicaría que Mandiyú se cruzaría en los octavos de final ante Rivera de Bella Vista, que tras el triunfo (2-0) del domingo ante Huracán de Goya clasificó a la siguiente ronda.



