Copa América con Argentina clasificada se juega la última fecha

Miércoles, 26 de noviembre de 2025

La última jornada presenta seis partidos cruciales para definir los otros seis cupos a Cuartos de Final. México y Colombia se juegan el pase en el Grupo B ante la expectativa de Chile y Guatemala.



La fase de grupos de la Copa América de Fútbol de Talla Baja 2025 culmina hoy, miércoles 26 de noviembre, con seis encuentros decisivos que se jugarán en Asunción, Paraguay. El anfitrión, Paraguay (9 puntos), y Argentina (9 puntos) ya están instalados en Cuartos de Final, por lo que la jornada se centra en la lucha por las posiciones de privilegio y la clasificación de equipos como México (3 puntos) y Estados Unidos (4 puntos).



Con la tranquilidad de tener a sus dos grandes referentes clasificados con puntaje perfecto, el foco de la jornada se centra en quiénes los acompañarán en la próxima etapa. El fixture de este miércoles 26 de noviembre está cargado de finales anticipadas, con varios equipos jugándose su única chance de avanzar.



Argentina (9 puntos) aseguró el primer puesto del Grupo B. Brasil (9 puntos), aunque tiene menos diferencia de gol, también está clasificado matemáticamente por la distancia con sus perseguidores.



GRUPO B

La gran batalla se da por el tercer y cuarto cupo a Cuartos de Final (en este grupo pasan 4 equipos).



México (3 puntos) tiene la mejor posición para clasificar y juega dos partidos hoy: contra Colombia (1 punto) a las 10:00 h. y contra Guatemala a las 18:30 h. Una sola victoria le daría el pase de forma directa.

Colombia (1 punto) también juega dos veces: contra México y luego contra Chile a las 17:00 h. Colombia necesita sumar la mayor cantidad de puntos posible y esperar que México no sume más de uno.

Guatemala (1 punto) tiene opciones más complejas, ya que debe enfrentarse a la poderosa Argentina.

GRUPO A

El anfitrión, Paraguay (9 puntos, +35), está clasificado y solo debe formalizar el primer lugar. Hoy se enfrenta a Estados Unidos (4 puntos) a las 17:00 h.



La atención está en la lucha por la clasificación, donde Chile (6 puntos) está bien posicionado. Estados Unidos (4 puntos) necesita ganar para asegurar el pase. Bolivia (4 puntos) se mide con Japón (0 puntos) a las 18:30 h. Bolivia necesita ganar para superar a EE. UU. si este pierde o empata, o para quedarse con el último cupo disponible.



Partidos de Hoy – Miércoles 26 de Noviembre

10:00 Argentina vs. Guatemala Grupo B CEO Arena

10:00 Colombia vs. México Grupo B COP Arena

17:00 Paraguay vs. Estados Unidos Grupo A COP Arena

17:00 Chile vs. Brasil Grupo B CEO Arena

18:30 Japón vs. Bolivia Grupo A COP Arena

18:30 México vs. Guatemala Grupo B CEO Arena

Todos los partidos se pueden seguir en vivo y de forma gratuita a través del canal de YouTube de la Federación Internacional de Fútbol Talla Baja (FIFTB).