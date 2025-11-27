Argentina Talla Baja derrotó 2 a 0 a Brasil y Lidera su grupo

Miércoles, 26 de noviembre de 2025

La Selección Albiceleste aseguró su tercer triunfo en la Copa América de Asunción con goles de Antúnez y Deamigo. El equipo, que incluye a jugadores correntinos, a falta de un partido se clasificó para los Cuartos de Final.









La Selección Argentina de Fútbol de Talla Baja venció 2 a 0 a Brasil en el superclásico continental, disputado hoy martes 25 de noviembre en el CEO Arena de Asunción. Los goles de Martín Antúnez y Lucas Deamigo aseguraron la tercera victoria del equipo, que lidera el Grupo B con nueve puntos y a falta de un partido ya se clasifica para la siguiente fase. El triunfo se dio en un partido de alta intensidad que finalizó con un abrazo fraternal entre ambos planteles.



El partido más esperado de la fase de grupos de la Copa América de Talla Baja 2025 no decepcionó. Argentina y Brasil se enfrentaron en un duelo de gigantes, que terminó con una victoria merecida para la Albiceleste, consolidándola en la punta de su grupo.



El encuentro, que enfrentó al último campeón mundial y continental (Argentina) contra uno de los favoritos (Brasil), se definió por la efectividad ofensiva y el orden defensivo de los dirigidos por Mariano Rojas.



El primer gol llegó en la primera mitad, tras una gran jugada de Catriel Brassesco y Lucas Deamigo, quien asistió a Martín Antúnez para que el misionero pusiera el 1 a 0. El gol destrabó un partido muy parejo y llevó a Argentina con ventaja al descanso.



El segundo golpe, que sentenció el clásico, llegó en el inicio de la segunda parte. El delantero Lucas Deamigo marcó el 2 a 0, una ventaja que la defensa argentina, liderada por el correntino Agustín Ledezma y el arquero Cristian "Zapito" Soto, supo manejar hasta el final.



El mensaje de la hermandad

Más allá del resultado, el partido dejó un claro mensaje de respeto y deportividad, a pesar de la rivalidad histórica. Al finalizar, ambos equipos se fundieron en un abrazo, una imagen que fue destacada por los protagonistas:



Martín Antúnez (MVP del partido): Subrayó la misión del equipo: "llevar la bandera a la inclusión y que cada una de estas de estos eventos... sea una fiesta de que termine de esta manera abrazándonos con los hermanos paraguayos, brasileros". Además, envió un mensaje a la afición: "pedirle a la sociedad que a partir del lugar que les toca... que nos muestren con respeto, con amor, que nos hablen, nosotros no somos bichos, no somos fenómenos, sino que somos personas".



Lucas Deamigo (Autor del segundo gol): Habló sobre la tensión en el campo: "adentro de la cancha somos enemigos... salimos a la cancha para allá y somos hermanos". El jugador valoró el respeto de uno de los rivales que lo golpeó: "el arquero [de Brasil] vino y me dijo 'Loco no, no, no fue a propósito' y eso lo revaloro. Muchísimo respeto".



Agustín Ledezma (Jugador correntino): Reconoció la dificultad del rival: "sabíamos que iba a ser duro, duro, duro porque tienen muy buenos jugadores Brasil... pero bueno, tenemos a este loquito [Lucas Deamigo] que le damos una pelota y sabe lo que tiene que hacer".



Con tres victorias consecutivas, Argentina (con sus figuras correntinas Facundo Rojas y Agustín Ledezma) asegura el primer puesto del Grupo B y avanza directamente a los Cuartos de Final.



Puede revivir el partido completo en el canal oficial de la FIFTB: Copa América de Talla Baja 2025 | Paraguay | ARGENTINA VS BRASIL



Próximo partido de Argentina:

Argentina enfrentará este miércoles a Guatemala, con la tranquilidad de estar con un pie dentro de los Cuartos de Final, contra un rival a confirmar el jueves 27 de noviembre a las 17:00 horas.