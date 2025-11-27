Milei puso la camiseta de Estudiantes en el sillón de Rivadavia

El mandatario se fotografió con la casaca de fondo al recibir el canciller de Israel.El lunes había publicado una foto de la remera del "Pincha" en su cuenta de X.



Javier Milei volvió a mostrarse este martes con una camiseta de Estudiantes de La Plata, en medio de la polémica por el pasillo de honor que los jugadores del club se negaron a hacerle a Rosario Central, luego de que la AFA consagrara al "canalla" campeón de La Liga por haber sido el club que más puntos consiguió.



El Presidente colocó la camiseta del "Pincha" en el sillón de Rivadavia en su despacho de la Casa Rosada y se fotografió con la casaca de fondo durante la reunión que mantuvo con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar.



El lunes, en medio de la polémica por el repudio de la mayoría de los clubes al campeonato que la AFA le otorgó a Rosario Central, Milei publicó una fotografía en sus redes sociales de una camiseta de Estudiantes de La Plata.



Estos gestos del mandatario son otra muestra de rivalidad con el mandamás de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. La Nación impulsa la transformación de los clubes a Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), una figura rechazada por Tapia y solo apoyada por un puñado de dirigentes, como Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata.