El dictador Maduro exige retorno inmediato de vuelos internacionales

Jueves, 27 de noviembre de 2025

El régimen venezolano exige la reanudación inmediata de vuelos tras las alertas de seguridad de EEUU y Europa que paralizaron rutas hacia Caracas.



El régimen de Nicolás Maduro lanzó un ultimátum a las aerolíneas internacionales: retomar sus vuelos hacia Venezuela en un plazo de 48 horas o enfrentar la revocación de sus permisos operativos. La advertencia, emitida por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), llegó luego de una ola de suspensiones motivadas por alertas de seguridad de reguladores de Estados Unidos y Europa.



La medida ocurrió tras la advertencia de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU, que recomendó evitar el espacio aéreo venezolano y el sur del Caribe por el incremento de la actividad militar y un “entorno potencialmente peligroso”. En las horas siguientes, compañías como Iberia, Air Europa, Turkish Airlines, Latam, Avianca, Gol, TAP Air Portugal y Plus Ultra paralizaron completamente sus rutas a Caracas.



La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) criticó la amenaza del régimen al afirmar que la decisión podría profundizar la ya limitada conectividad del país, una de las más bajas de la región. Además, destacó que las suspensiones son “temporales” y basadas en rigurosos análisis de riesgo, y que cualquier retorno deberá darse solo cuando existan garantías de seguridad.



Las restricciones también fueron reforzadas por la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), que recomendó evitar la Región de Información de Vuelo de Maiquetía hasta el 1 de diciembre. Aerolíneas europeas acataron la orden tras evaluaciones internas que marcaron riesgos tanto en ruta como en el entorno operativo de los aeropuertos venezolanos.



Con miles de pasajeros afectados y un sector turístico paralizado, Venezuela enfrenta una crisis que acentúa su aislamiento aéreo. Las próximas horas definirán si las aerolíneas regresan pese a las advertencias internacionales o si la conectividad del país queda aún más reducida mientras persista la tensión en la región.



