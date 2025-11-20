Monzón dio el paso ganador en Olavarría

Jueves, 20 de noviembre de 2025

Sin ceder sets, el correntino tuvo un lógico triunfo como máximo favorito de la semana.



En duelos connacionales, venció a Castro y hoy enfrenta a Barraza. El correntino Ignacio Monzón es el máximo favorito del M15 de Olavarría (Buenos Aires) que se juega esta semana en las canchas del Club de Deportes La Pedrera, de la ciudad bonaerense. Y en su debut, obtuvo el lógico pase de ronda tras vencer al argentino Leonel Castro (que recibió una wild card) por 6-3 y 7-5.



Ahora, "Igna" enfrentará al argentino Juan Ignacio Barraza (preveniente de la qualy) por un lugar en los cuartos de final. Este match se disputará este jueves en el segundo turno del court 1, alrededor de las 12:30.



Esta semana, Monzón regresa al circuito desde que en el mes de octubre había realizado una gira por Chile y Colombia jugando torneos de ITF y challengers.



Zárate eliminado

El correntino Carlos María Zarate (actual 674° de ATP) que dó eliminado en la primera ronda del cuadro principal del Challenger de Florianópolis, en Brasil. En el primer paso del main draw, el correntino perdió en tres sets con el brasileño Orlando Luz (987°), también proveniente de la qualy, por 6-3, 2-6 y 4-6, en una hora y 45 minutos de partido.



El paso por la "qualy" para el correntino sumó interesantes momentos, venciendo al argentino Franco Ribero por 7-6, 4-6 y 7-6, en casi tres horas de partido, en el partido de la ronda decisiva.



Este certamen se trata de la cuarta edición masculina del Engie Open Florianópolis, en esa ciudad balnearia del sur de Brasil, formando parte de una de las últimas semanas de actividad tenística en el circuito Challenger de en el calendario de 2025.