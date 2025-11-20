El consumo de ultraprocesado amenaza la salud pública

Jueves, 20 de noviembre de 2025

Los estudios revelan que una dieta basada en ultraprocesados aumenta hasta un 25% el riesgo de diabetes tipo 2 y un 21% el de sobrepeso u obesidad, mientras que la mortalidad por enfermedades cardiovasculares se eleva un 18%.

Informe de The Lancet advierte que el aumento de ultraprocesados eleva obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares.



El consumo de alimentos ultraprocesados alcanzó niveles históricos a nivel global, según una serie de artículos publicados en The Lancet por 43 expertos. Estos productos, elaborados con aceites hidrogenados, jarabes y aditivos, desplazan opciones naturales y tradicionales, generando graves riesgos para la salud.



Los estudios revelan que una dieta basada en ultraprocesados aumenta hasta un 25% el riesgo de diabetes tipo 2 y un 21% el de sobrepeso u obesidad, mientras que la mortalidad por enfermedades cardiovasculares se eleva un 18%. Incluso se observan impactos negativos en la salud mental, incluyendo un aumento de la probabilidad de depresión del 23%.



La evidencia también subraya el papel de la industria alimentaria, que impulsa estos productos mediante marketing agresivo, lobby político y estrategias de desinformación. Las corporaciones, con ventas globales cercanas a 1,9 billones de dólares, priorizan ganancias sobre nutrición y bienestar.



Frente a esta situación, los científicos llaman a medidas regulatorias urgentes: etiquetado frontal obligatorio, restricciones de comercialización, impuestos sobre ultraprocesados y fomento del acceso a alimentos frescos y mínimamente procesados, como estrategias clave para frenar la expansión de estos productos.



El consenso internacional indica que la respuesta debe ser coordinada y audaz, similar a los esfuerzos históricos contra el tabaco. Solo así se podrá construir un sistema alimentario más saludable y garantizar alternativas accesibles y seguras para la población global.



