Las ferias barriales reúnen a 200 emprendedores locales

Jueves, 20 de noviembre de 2025

Con más de 2.000 ediciones realizadas en cuatro años, el esquema de comercialización barrial hoy involucra a cerca de 200 productores y artesanos que encuentran en estos espacios una fuente estable de ingresos.





La Municipalidad consolidó más de 2.000 ferias en cuatro años y fortalece a productores con capacitaciones y espacios de venta.



Las Ferias de la Ciudad se convirtieron en uno de los programas más sostenidos de la Municipalidad de Corrientes.



El secretario de Desarrollo Económico, Francisco Ingaramo, destacó que 2025 marcó un año de continuidad y crecimiento. Señaló que la articulación permanente con los emprendedores permitió mejorar la calidad de los productos, optimizar la logística y asegurar presencia regular en más de 15 barrios.



El funcionario subrayó que la propuesta no solo se consolidó como punto de encuentro entre vecinos y feriantes, sino también como una herramienta de impulso económico. En plazas y espacios estratégicos como el Mitre o el paseo Arazaty, las ferias convocan a miles de personas cada semana y facilitan el contacto directo entre productores y compradores.



Además del acceso a espacios públicos, la Municipalidad ofrece capacitaciones en manejo seguro de alimentos, marketing, costos y ventas, junto con kits hortícolas para fortalecer la producción. Estas iniciativas apuntalan la profesionalización de los emprendedores y les permiten proyectar una mayor escala comercial.



De cara a la próxima gestión, Ingaramo confirmó que el intendente electo, Claudio Polich, mantendrá la continuidad del programa. La política de apoyo a los feriantes continuará vigente, garantizando espacios de venta y formación que, según el municipio, seguirán expandiéndose en los próximos años.



