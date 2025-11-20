La provincia tendrá un jueves sofocante con 32°C
Jueves, 20 de noviembre de 2025
La ciudad de Corrientes atravesará hoy otra jornada marcada por el calor. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una máxima de 32 grados, acompañada de una mínima que rondará los 19°, en un escenario típico de la transición hacia el verano.
El SMN prevé 32°C y una mínima de 19°. Las precipitaciones podrían llegar entre la madrugada del viernes y la mañana del sábado.
Según el organismo, las condiciones de inestabilidad comenzarán a incrementarse durante la noche del jueves. Hacia la madrugada del viernes podría registrarse una probabilidad de lluvia que oscila entre el 10 y el 40%.
El periodo de precipitaciones se extendería hasta la mañana del sábado, aunque por el momento no se esperan tormentas fuertes ni fenómenos severos. El comportamiento del viento será variable y contribuirá a la sensación térmica elevada durante gran parte de la jornada.
Los especialistas recomiendan evitar la exposición prolongada al sol en horarios centrales, mantenerse hidratado y utilizar protección adecuada ante los altos niveles de radiación ultravioleta.
El fin de semana iniciará con ambiente húmedo y temperaturas que se mantendrán dentro del rango cálido, con mejoras previstas hacia la tarde del sábado.