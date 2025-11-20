Milei endurece su postura y anticipa descuentos por el paro de ATE

Jueves, 20 de noviembre de 2025

La administración Milei confirmó que habrá descuentos salariales a estatales que se sumaron al paro, en medio de la puja por la reforma laboral.



El Gobierno nacional confirmó que descontará el día a los empleados públicos que adhirieron al paro convocado por ATE, en una jornada marcada por movilizaciones y un clima político cada vez más tenso. La medida, ratificada por fuentes oficiales, llega mientras la Casa Rosada acelera los tiempos de la reforma laboral.



Columnas de trabajadores se desplazaron ayer hacia el ex Ministerio de Trabajo, donde el sindicato fijó su epicentro de reclamo. La conducción de ATE sostiene que el sector perdió más del 30% de su poder adquisitivo en los últimos dos años y reclama la reapertura “urgente” de las paritarias.



A la tensión salarial se suma la incertidumbre por el contenido del proyecto laboral que el Ejecutivo prepara para enviar al Congreso. Para ATE, los cambios previstos buscan flexibilizar condiciones laborales y reducir controles estatales, un diagnóstico que la dirigencia considera incompatible con el proceso de negociación que el oficialismo asegura promover.



El titular del gremio, Rodolfo Aguiar, redobló críticas al Gobierno y advirtió que la respuesta oficial ante la protesta puede agravar el conflicto. Sus declaraciones volvieron a generar fricciones con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien días atrás lo denunció por supuestas amenazas al orden constitucional.



Mientras el Ejecutivo intenta sostener la iniciativa política y las organizaciones sindicales amenazan con nuevas medidas, la discusión por los descuentos a los estatales abre un frente adicional en un escenario donde cada gesto oficial repercute de inmediato en la calle.



