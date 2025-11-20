China prepara veto total a mariscos japoneses tras tensiones por Taiwán

El conflicto político entre Beijing y Tokio impacta comercio, turismo y cultura, con bloqueos y cancelaciones masivas en pleno otoño asiático.



China comunicó a Japón su intención de bloquear todas las importaciones de productos del mar, en respuesta a declaraciones de la primera ministra japonesa sobre Taiwán. El anuncio no formaliza la medida aún, pero evidencia un endurecimiento de la disputa bilateral.



La portavoz china, Mao Ning, indicó que incluso los envíos permitidos actualmente podrían no encontrar mercado debido al clima político, mientras Tokio confirma que no recibió aviso oficial pero reconoce la alerta como “severa y preocupante”. El trasfondo técnico remite a la descarga controlada de aguas de Fukushima en 2023, aunque la controversia actual tiene un fuerte componente político.



El veto afectaría directamente a miles de empresas japonesas, que dependen de China como principal comprador de pescado y marisco, y revive la incertidumbre en un sector que apenas había recuperado exportaciones tras restricciones parciales previas.



El impacto también alcanza al turismo y la cultura: aerolíneas chinas ofrecen reembolsos, se cancelan festivales, encuentros académicos y eventos de entretenimiento, mientras ciudadanos japoneses en China ajustan su presencia en redes sociales para evitar represalias.



El Gobierno japonés sostiene que la postura de Takaichi refleja la seguridad nacional y advierte que un deshielo inmediato es improbable. La tensión comercial, diplomática y cultural entre ambos países parece encaminada a prolongarse, afectando múltiples sectores y relaciones bilaterales.



