La ONU alerta sobre ataques rusos a civiles e infraestructura

Jueves, 20 de noviembre de 2025

La ONU denuncia patrones de bombardeos rusos que agravan la crisis humanitaria y afectan electricidad y agua en plena ola de frío.



Los recientes ataques rusos en Ucrania dejaron decenas de muertos y más de un centenar de heridos, afectando ciudades desde Kharkiv hasta Ternópil. La ONU calificó la situación de “horrorosa” y advirtió que los ataques muestran aparentes violaciones sistemáticas del Derecho Internacional Humanitario.



Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, señaló que los bombardeos combinan misiles de largo alcance y drones kamikaze, apuntando deliberadamente a infraestructura energética. Esta estrategia agrava la crisis al inicio del invierno, dejando a millones sin electricidad, agua ni calefacción.



El coordinador humanitario Matthias Schmale precisó que las familias pierden seres queridos y hogares, mientras los cortes de emergencia limitan la capacidad de los servicios básicos. La destrucción de infraestructura civil es incompatible con los Convenios de Ginebra y representa un riesgo creciente para la población vulnerable.



Rosemery DiCarlo, secretaria general adjunta de la ONU, condenó los ataques nocturnos y subrayó que se documentan patrones dirigidos a objetivos civiles, prohibidos por la normativa internacional. La ONU exige cese inmediato de hostilidades y el respeto a los derechos fundamentales.



Mientras tanto, el presidente Volodímir Zelensky insiste en reforzar la defensa antiaérea para proteger infraestructuras críticas. Con la llegada del invierno, organismos humanitarios estiman que más de 14 millones de ucranianos requieren asistencia urgente en refugio, calefacción y apoyo psicológico.