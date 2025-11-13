Colón y El Tala, con la obligación de ganar en el segundo juego

Jueves, 13 de noviembre de 2025

Con una cargada agenda de partidos en la disputa las tres Copas la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (ABCC) tendrá mañana el plato fuerte con lo que será la segunda jornada del Cuadrangular Final, que determinará el campeón.



La disputa de la Copa de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes tendrá a los equipos de Colón y El Tala con la obligación de ganar para forzar un tercer enfrentamiento luego de caer en el inicio de los cruces.



La primera jornada de la Copa MCC, que se disputa en el estadio Mariano Andino Igarzábal del Club Córdoba, dejó victorias del N.° 1 y 2.° de la etapa regular; Pingüinos imponiéndose a Colón 64 a 54 y Regatas a El Tala por 85 a 72.



Para la segunda jornada, que tendrá lugar mañana, se invertirán los órdenes de juego y, desde las 21, Colón se medirá con Pingüinos, en tanto que luego El Tala enfrentará a Regatas Corrientes.



Más Copas

La agenda de la ABCC se abrirá hoy con los segundos enfrentamientos de la Copa Jorge Desagastizábal. A las 21, Hércules, que se impuso en el primer choque por 66-64, se medirá con San Martín, que estará obligado a ganar por un margen de +2 eliminará a su rival, ya que la serie se disputa a dos juegos y, en caso de empate, se recurre a la diferencia de goles.



El otro cruce tendrá a Juventus y a Córdoba buscando un lugar en la final. La ventaja será para el Granate, que ganó el primer partido por 60 a 59.



El viernes próximo, en tanto, será el turno de los juegos N.° 2 en el marco de la Copa Fabián Sosa. A partir de las 21, Malvinas 1536 Viviendas recibirá a Alvear, este último ganador del primer enfrentamiento por 86-61.



Finalmente, en el mismo horario, pero en el estadio de Sagrado Corazón, Don Bosco se medirá con Sportivo, y la obligación estará del lado del primero tras caer en el juego N.° 1 por 59-49.