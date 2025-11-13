Argentina cierra el año con un amistoso ante Angola

Jueves, 13 de noviembre de 2025

La Selección Argentina cerrará su actividad futbolística de este año con un amistoso frente a Angola, que se disputará este viernes a las 13 (hora argentina). El encuentro se disputará en el estadio 11 de Novembro de Luanda, con árbitro a confirmar.



Será un encuentro especial, no solo porque significará el último partido de 2025 para la Scaloneta, sino también porque se desarrollará en el marco de los festejos por el 50° aniversario de la independencia de Angola, una celebración que tendrá al campeón del mundo como invitado de honor. Será transmitido en vivo por TyC Sports y Telefé.



En la previa, el entrenador Lionel Scaloni debió realizar varios cambios de urgencia en la convocatoria. Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone quedaron desafectados por no haber completado los trámites sanitarios relacionados con la vacuna contra la fiebre amarilla, requisito indispensable para ingresar al país africano.



Tampoco estará Enzo Fernández, quien continúa con su recuperación en Inglaterra. En contrapartida, se sumaron Emiliano Buendía y Kevin Mac Allister, mientras que Lisandro Martínez volvió a trabajar con el grupo, aunque no será parte del once inicial.



Argentina llega a este encuentro tras una positiva gira internacional en la que consiguió victorias ante Venezuela (1-0) y Puerto Rico (6-0), mostrando solidez en el funcionamiento y continuidad en su identidad de juego.



Posibles formaciones:



Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero o Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Thiago Almada, Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.



Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, Kialonda Gaspar, David Carmo, Augusto Carneiro; Alfredo Ribeiro, Benedito Mukendi, Antonio Muanza; Zito Luvumbo, Cristovao Paciencia, Francisco Sacalumbo. DT: Patrice Beaumelle.