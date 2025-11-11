La selección Argentina convocó a los jugadores para la Copa América

Martes, 11 de noviembre de 2025

Argentina presentó este lunes a sus convocados para el torneo continental que se jugará en Paraguay del 22 al 30 de noviembre. El equipo buscará defender el título.





La Selección Argentina de Fútbol de Talla Baja ya definió el plantel que disputará la Tercera Edición de la Copa América 2025, la cual se jugará en Asunción, Paraguay, del 22 al 30 de noviembre. El equipo nacional, que se preparó recientemente con un amistoso en Santiago del Estero, buscará defender el título continental. Argentina integra el Grupo B, donde deberá superar a cinco rivales en la fase de grupos para avanzar a los cuartos de final.



El equipo nacional de Fútbol de Talla Baja se encuentra en la etapa final de su preparación para el torneo continental. La Copa América 2025, que se desarrollará en Asunción, Paraguay, pondrá a prueba a la selección en su objetivo de retener el campeonato obtenido en la edición anterior.



Formato del Torneo y Rivales

El sorteo realizado el pasado 25 de octubre definió los dos grupos del certamen, que contará con la participación de once selecciones, incluyendo a Japón.



Grupo A (5 equipos): Paraguay, Estados Unidos, Perú, Japón y Bolivia.

Grupo B (6 equipos): Argentina, Guatemala, Brasil, México, Colombia y Chile.

El formato de la competición establece que cada equipo jugará cuatro partidos en la fase de grupos. Los cuatro mejores equipos de cada grupo clasificarán a la siguiente instancia, que será de eliminación directa y comenzará con los cuartos de final.



El Plantel Convocado

La selección, que cuenta con jugadores de diversas provincias, confirmó la siguiente lista de convocados:



Cristian Soto - Río Negro (25)

Facundo Rojas - Corrientes (34) CAPITÁN

Ángel Ielpo - Entre Ríos (35)

Franco Chazarreta - Tucumán (22)

Pedro Gugliotta - Buenos Aires (33)

Marcos Mulhall - Córdoba (24)

Carlos Sánchez - Corrientes (21)

Agustín Ledezma - Corrientes (25)

Martín Antúnez - Misiones (28)

Lucas Deamigo - Buenos Aires (30)

Catriel Brassesco - Buenos Aires (24)

Daniel Sierra - Santiago del Estero (26)